В Госдуме назвали возможный уровень ключевой ставки к концу 2026 года

Аксаков: К концу 2026 года ключевая ставка ЦБ должна снизиться до 12 процентов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России будет на уровне 12 процентов и ниже. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Осенью нас ожидает индексация тарифов, что может повысить оценку гражданами будущей инфляции», — напомнил Аксаков. При этом сценарии ЦБ может замедлить снижение ставки, отметил он. При самом позитивном раскладе, в случае стабильного торможения инфляции, ставка может достигнуть 10-11 процентов, допускает парламентарий.

По оценке председателя комитета Госдумы, на следующем заседании 19 июня Банк России может снизить ставку на 0,5-1 процентный пункт, до 13,5-14 процентов. Такой вывод Аксаков сделал исходя из текущих умеренно позитивных данных по инфляции.

Ранее парламентарий сказал о том, что ипотечные ставки могут снизиться до 15 процентов в России после того, как ключевая ставка достигнет показателя в 10-11 процентов. Граждане в этом случае будут активнее брать кредиты, и тогда она оживет, рассказал он.