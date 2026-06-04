ПМЭФ-2026. День второй

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20:12, 4 июня 2026Экономика

Путин анонсировал новые договоренности с Китаем в сфере энергетики

Путин: Россия и Китай скоро порадуют новыми договоренностями
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Россия и Китай «скоро порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию ведет РИА Новости.

«Скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями», — сказал он, но не уточнил детали. Также он назвал главу КНР Си Цзиньпина своим старым другом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что России и Китая не направлены против третьих стран, они выступают главным стабилизирующим фактором в международных отношениях.

Глава МИД указал, что отношения Москвы и Пекина «не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов».

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