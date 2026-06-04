Путин анонсировал новые договоренности с Китаем в сфере энергетики

Путин: Россия и Китай скоро порадуют новыми договоренностями

Россия и Китай «скоро порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию ведет РИА Новости.

«Скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями», — сказал он, но не уточнил детали. Также он назвал главу КНР Си Цзиньпина своим старым другом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что России и Китая не направлены против третьих стран, они выступают главным стабилизирующим фактором в международных отношениях.

Глава МИД указал, что отношения Москвы и Пекина «не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов».