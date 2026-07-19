Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 18 июля 2026Мир

Итальянские военные выдвинули требования правительству

В Риме военные устроили шествие с требованием о повышении зарплат
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Риме военные и сотрудники служб безопасности Италии устроили шествие. Они потребовали повышения зарплат и пенсий, заключения более выгодного коллективного договора, а также усиления социальной поддержки семей военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Манифестацию и шествие организовали пять профсоюзов сотрудников силовых структур. Несмотря на почти 40-градусную жару, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Они спели гимн Италии с лозунгами «Безопасность для всех, достоинство для тех, кто ее обеспечивает».

Из-за акции власти ограничили движение транспорта в центре Рима, что привело к затруднениям движения у железнодорожного вокзала Термини.

Ранее в Варшаве прошел «Волынский марш», организованный пророссийской партией «Конфедерация польской короны». Участники акции скандировали лозунг «Поляк в Польше — хозяин» и требовали не передавать Украине «ни грамма боеприпасов, ни литра топлива».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские силовики взломали телефон экс-главы Минобороны Украины
    На Западе признали сопротивление украинцев мобилизации
    В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары
    Лукашенко выругался об участии звезд в политике
    Судья матча за Суперкубок России принял спорное решение перед серией пенальти
    Хегсет высказался о погибших при ударе Ирана американцах
    В Британии жестко высказались о Зеленском из-за сближения с фон дер Ляйен
    Итальянские военные выдвинули требования правительству
    Ушел из жизни известный российский журналист и телеведущий
    Рэпер Дрейк поставил 118 миллионов рублей на финал ЧМ-2026
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok