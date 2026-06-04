Священник поймал и избил убегавшего с места аварии угонщика

В США священник поймал угонщика и несколько раз ударил его

В США французский священник лично задержал и избил угонщика, который попытался сбежать с места аварии. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

Случай произошел в городе Детройт, штат Мичиган. Вечером в понедельник, 1 июня, преподобный Жан-Батист Комменс находился на парковке у церкви Святого Иосифа, когда услышал визг шин и громкий удар. Он побежал на шум и увидел 18-летнего молодого человека, который выскочил из разбитой машины и бросился наутек. При этом на беглеце был только один ботинок — второй он, видимо, потерял при столкновении.

Кто-то из очевидцев стал кричать, что нужно поймать юношу. Комменс, не раздумывая, бросился ему наперерез. Он схватил убегавшего, повалил его и несколько раз ударил его, чтобы пресечь сопротивление. Позже священник признался, что повредил себе руку, но это было «несущественно». Вместе с другим прихожанином он держал задержанного, пока не прибыла полиция.

Как выяснилось, подозреваемый угнал автомобиль, а когда полиция попыталась остановить его для проверки, он нажал на газ и протаранил другую машину. Женщина за рулем пострадала, но ее жизнь вне опасности. После того как стражи порядка забрали нарушителя, священник вернулся к пострадавшей, чтобы предложить ей соборование и благословение. После этого Комменс отправился в церковь на вечернюю молитву и ужин с общиной. «Просто еще один день в Детройте», — сказал он журналистам.

В США мужчину, собиравшегося ограбить церковь, скрутил пастор. Он догнал грабителя на парковке и удерживал около 15 минут до прибытия полиции.