Путин раскрыл влияние конфликта на Украине на отношения России и Китая

Путин: События на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая

События на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая. Об этом в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«И это не связано с текущими, привлекающими внимание всего мира событиями, в том числе на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что дружеские отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран.

Ранее российский лидер заявил, что Россия и Китай «скоро порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики.