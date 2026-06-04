ПМЭФ-2026. День второй

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20:16, 4 июня 2026Мир

Путин раскрыл влияние конфликта на Украине на отношения России и Китая

Путин: События на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

События на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая. Об этом в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«И это не связано с текущими, привлекающими внимание всего мира событиями, в том числе на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что дружеские отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран.

Ранее российский лидер заявил, что Россия и Китай «скоро порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики.

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