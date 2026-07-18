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19:59, 18 июля 2026Россия

ВС России ударили по обслуживающим ВСУ портам

Минобороны сообщило об ударе ВС России по обслуживающим ВСУ портам в Одесской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Одесса

Одесса. Фото: Nina Liashonok / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по обслуживающим Вооруженные силы Украины (ВСУ) портам в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, ВС России вечером 18 июля поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для снабжения украинских военных, на территории порта «Южный» в Одесской области. Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования.

Ранее Минобороны рассказало об ударе по важным для Киева морским портам в ночь на 18 июля. Также под удары попала топливная инфраструктура Украины, которая используется в интересах ВСУ.

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