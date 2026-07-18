Перекрытие доступа ВСУ к морю и ликвидация топливной инфраструктуры Украины. Каковы итоги ударов ВС России за сутки?

ВС России поразили пусковую установку и заряжающую машину БРК «Нептун-2»

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, Российская армия продолжает бить по важным для киевского режима морским портам.

Атакам со стороны ВС России подвергается и топливная инфраструктура Украины, которая используется в интересах ВСУ. Российские войска атакуют важные для украинской армии АЗС. Кроме того, ВС России в пух и прах разносят объекты сил беспилотных систем киевского режима.

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Удары ВС России по украинским портам разрывают важные для ВСУ логистические цепочки

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 18 июля Вооруженные силы страны продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Так, в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») Одесской области силами Российской армии был поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов.

Также в районе острова Змеиный на переходе морем был поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ.

Наряду с этим в районе населенного пункта Рыбаковка ВС России поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Все эти действия Российской армии разрывают налаженные годами логистические цепочки ВСУ. В результате снабжение украинской армии сильно тормозится.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Минобороны показало на видео удар умной «Герани» по судну ВСУ

В российской оборонном ведомстве также показали на видео удар по контейнеровозу в Черном море российскими умными дронами.

Для поражения цели использовали аппараты «Гербера-Сикер» с двигателем внутреннего сгорания и реактивные «Герань-4 Сикер». Атакованное судно перевозило военные грузы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах виден сухогруз, который распознала оптика дрона. Цель выделили на экране оператора желтым прямоугольником с обозначением S-1. После удара разведывательный беспилотник зафиксировал столб дыма над судном.

ВС России продолжили наносить удары по топливной инфраструктуре ВСУ

В ночь на 18 июля Российская армия нанесла удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

Так, в районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), который использовался для заправки военной техники ВСУ. В Синельниковском районе Днепропетровской области бойцы ВС России поразили очередную АЗС. В результате таких ударов число работающих автозаправок на Украине постоянно сокращается.

В Алексеево-Дружковке российские артиллеристы уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ, еще один командный пункт БПЛА ликвидировали танкисты группировки войск «Центр», а экипажи многофункционального фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили такую же цель при помощи ФАБ-500.