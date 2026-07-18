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12:45, 18 июля 2026Бывший СССР

Вооруженные силы России поразили украинские объекты ТЭК

Вооруженные силы России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Press service of the State Emergency Service / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили украинские объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Удары наносили оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. ВС России поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Также Армия России наносила удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Военные поразили объекты в 143 районах.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по украинскому ракетному комплексу «Нептун-2». Вооруженные силы поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину комплекса.

Кроме того, операторы дронов «Гербера-Сикер» и «Герань-4 Сикер» поразили контейнеровоз, который перевозил военные грузы в интересах ВСУ, в Черном море.

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