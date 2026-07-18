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10:52, 18 июля 2026Бывший СССР

ВС России поразили украинский «Нептун-2»

Вооруженные силы России поразили машины украинского БРК «Нептун-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Машины украинского берегового ракетного комплекса (БРК) «Нептун-2» поразили возле Очакова. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и дронами по объектам Киева.

В частности, в районе населенного пункта Рыбаковка, который расположен в 14 километрах от Очакова, поразили позицию БРК. ВС России нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине комплекса «Нептун-2».

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БРК «Нептун» несет крылатые ракеты, которые построили на основе советской Х-35. Пусковая установка базового комплекса вмещает четыре ракеты с дальностью до 280 километров.

Ранее в июле стало известно, что ВС России поразили завод «Радиоизмеритель» в Киеве. Предприятие выпускает электронику для крылатых ракет «Нептун», а также баллистических FP-7 и FP-9.

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