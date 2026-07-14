Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 14 июля 2026Россия

Появились подробности российского высокоточного удара по Киеву

Целью удара РФ в Киеве стал выпускающий электронику для «Нептуна» и FP-9 «Радиоизмеритель»
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Целью атаки Вооруженных сил России в Киеве стал завод «Радиоизмеритель», выпускающий электронику для ракет «Нептун», FP-7 и FP-9. Подробности высокоточного удара появились в сообщении Министерства обороны России в Telegram.

Отмечается, что предприятие является ключевым поставщиком компонентов электроники для этих ракет. «Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения», — добавили в Минобороны.

Известно, что удар по Киеву был нанесен при помощи дальнобойного вооружения воздушного и наземного базирования, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Kyivstoner ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье
    Стали известны сроки проведения первых военных учений «коалиции желающих»
    Олимпийская чемпионка по биатлону умерла в 53 года
    Иран ударил по американским военным объектам
    Раскрыты подробности об исполнителях подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России
    Появилась информация об участниках подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Турист сорвался со скалы на Курильских островах, получил травму головы и не выжил
    Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье
    Операция ФСБ по срыву массовой атаки БПЛА на стратегическое предприятие попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok