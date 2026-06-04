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20:07, 4 июня 2026Наука и техника

На Западе оценили ракетную мощь российского «Адмирала Нахимова»

AR: Российский «Адмирал Нахимов» сравним с несколькими кораблями по огневой мощи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который несет 176 ракет, сравним по огневой мощи с несколькими западными кораблями. Возможности российского крейсера оценило издание Army Recognition (AR).

Автор отметил, что главным преимуществом модернизированного ТАРКР стало вооружение. Корабль получил 80 ячеек для ударных ракет и 96 установок, которые будут вмещать зенитные ракеты.

«На "Адмирале Нахимове" на 57 процентов больше пусковых установок, чем на китайском Type 055, на 83 процента больше, чем на американском эсминце "Арли Берк" третьей серии, и на 120 процентов больше, чем на эсминце типа "Зумвальт"», — говорится в материале.

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Как пишет издание, российский крейсер объединяет огневую мощь нескольких кораблей в одном корпусе.

Ранее в июне стало известно, что «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта.

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