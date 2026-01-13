Реклама

Бывшая ведущая «Орла и решки» уехала из России и стала стриптизершей

Покинувшая Россию ведущая Хвостова раскрыла, что работала стриптизершей в Европе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @wild_lisa_kisa

Бывшая ведущая телешоу «Орел и решка» Василиса Хвостова, уехавшая из России, рассказала о работе стриптизершей в Европе. Подробностями она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Хвостовой, после отъезда из России она некоторое время жила в Италии, а затем — в Португалии. После этого ведущая переехала в испанскую Барселону.

«Как зарабатывать за границей, если я умею только создавать хорошее настроение себе и людям? Ответ, честно, не заставил себя долго ждать. Я стала стрипухой и открыла свой OnlyFans», — написала она под фотографией в откровенном наряде.

Ранее стало известно, что Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма в багаже и подозрительного описания профиля в соцсети. Визу Хвостовой аннулировали, а ее саму на сутки отправили в камеру для иммигрантов.

