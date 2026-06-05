Раскрыты подробности налета ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников за 12 часов

За 12 часов 4 июня над регионами России было уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

По данным оборонного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Уточняется, что все дроны были самолетного типа. Их сбили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской атомной электростанции.