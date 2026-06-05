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22:43, 4 июня 2026Россия

Раскрыты подробности налета ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников за 12 часов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За 12 часов 4 июня над регионами России было уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

По данным оборонного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Уточняется, что все дроны были самолетного типа. Их сбили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской атомной электростанции.

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