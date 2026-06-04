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19:03, 4 июня 2026Бывший СССР

ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

ЗАЭС: ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

«Сегодня вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, находящейся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции», — указано в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано было более 20 ударов при помощи беспилотников, а целью была территория тепловой электростанции.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находилось в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке №6.

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