ЗАЭС: ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

«Сегодня вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, находящейся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции», — указано в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано было более 20 ударов при помощи беспилотников, а целью была территория тепловой электростанции.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находилось в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке №6.