Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме вместе с заключенными

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани посетил тюремный комплекс «Райкерс» и вместе с заключенными посмотрел полуфинальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Об этом сообщает AP.
Уточняется, что возможностью посмотреть футбол за примерное поведение наградили более 100 заключенных. Для них установили проектор в спортивном зале, а кейтеринговая компания предоставила закуски.
Мамдани посетил мероприятие и пообщался с осужденными. «Эти люди — ньюйоркцы, и они останутся ньюйоркцами после освобождения из "Райкерс"», — отметил мэр города.
Матч между сборными Аргентины и Англии прошел 15 июля. Победу со счетом 2:1 одержала южноамериканская команда, которая поборется за титул с Испанией.
.