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11:23, 17 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок преодолел психологическую отметку

Индекс Мосбиржи впервые с октября 2022 года опустился ниже 2000 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгов в пятницу, 17 июля, российский фондовый рынок продолжил падение последних месяцев. Индекс Мосбиржи преодолел психологически важную отметку 2000 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме по состоянию на 11:10 по московскому времени он опускался до 1994 пунктов. В последний раз на таком уровне индикатор находился в октябре 2022 года.

По сравнению с недельным максимумом индекс потерял уже более 200 пунктов. Завершающаяся неделя станет уже 19-й подряд, во время которой рынок падает. Такого продолжительного периода снижения не наблюдалось ни разу в истории площадки, во все предыдущие кризисы отскок или коррекция происходили быстрее.

Аналитики объясняют столь продолжительный тренд полным отсутствием позитивных для рынка новостей и ухудшением ситуации по многим важным пунктам. В том числе речь идет о сложностях с поставками топлива, пересмотре политики Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики, отсутствии переговоров по остановке боевых действий на Украине, снижении цен на нефть по сравнению с весенними максимумами и ожидающемся росте расходов бюджета.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых ожидает стабилизации индекса в диапазоне 1900-2000 пунктов до момента, пока не появятся позитивные сигналы.

Ранее опрос «Ведомостей» показал, что большинство экспертов ожидает сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 14,25 процента по итогам заседания совета директоров 24 июля.

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