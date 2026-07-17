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11:28, 17 июля 2026Россия

В России заявили о скорой замене Зеленского «кем-то другим»

Сенатор Кастюкевич: Запад скоро заменит Зеленского кем-то другим
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предположил, что Запад скоро заменит президента Украины Владимира Зеленского кем-то другим. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, к такому развитию событий ведут акции протестов в Киеве и Львове из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.

«Зеленский больше не нужен западным кураторам (...) Отработанный материал скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другим», — заявил Кастюкевич.

Политик также высказал предположение, что при таком развитии событий Зеленский «захочет наворотить дел напоследок».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции (СВО). Он напомнил, что украинский президент хамит европейским лидерам и диктует свои условия, а в Киеве происходят коррупционные скандалы. Парламентарий также изложил версию о том, что на место Зеленского готовят бывшего главкома ВСУ и посла страны в Великобритании Валерия Залужного.

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