«Не разрушайте то, что работает». Украинцы выступили против увольнения министра обороны, по всей стране идут протесты

Замкомандующего ВС ВСУ Елизаров ушел в отставку из-за увольнения главы МО Федорова

Реакция украинских военных и чиновников на увольнение главы министерства обороны (МО) Михаила Федорова оказалась неоднозначной. Вслед за ним стали уходить и высокопоставленные офицеры украинской армии, в частности замкомандующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Павел Елизаров.

В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) офицер признался, что «на пятый год войны» написал рапорт. Уйти из ВСУ он хочет из-за отставки главы Минобороны.

Я считаю, что отстранение Михаила Федорова — это большое зло для обороноспособности страны Павел Елизаров замком ВС ВСУ

Решение об отставке главы Минобороны «поддержал» и его советник Сергей Бескрестнов с позывным Флеш — он также отстранился от дел вслед за коллегой. Бескрестнов обратился к военным и указал, что «отныне не способен ничем помочь на уровне Минобороны».

Быть в команде для меня было честью. Было очень много планов и идей на будущее, но, к сожалению… (…) Михаил Федоров, благодарю тебя за все Сергей Бескрестнов советник министра обороны Украины

Тем временем в Киеве и Львове люди вышли на протесты из-за отставки министра обороны. В столице Украины граждане встали около театра Франко недалеко от офиса президента, а во Львове — около памятника поэту Тарасу Шевченко. Люди вышли на улицу с картонными табличками, на некоторых из которых есть надписи: «Не разрушайте то, что работает».

Все это происходит так же, как летом 2025 года. Тогда масштабные акции гражданского неповиновения, известные как «революция на картонках», стали первыми массовыми демонстрациями против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

В чем причины увольнения главы украинского Минобороны?

На днях Зеленский обвинил Федорова в провале реформы территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата). О решении лидера рассказал депутат Рады Ярослав Железняк.

По его словам, Зеленский якобы не может выбирать только одного — либо главкома ВСУ Александра Сырского, либо Михаила Федорова. Тогда же Зеленский заявил, что последний провалил важную реформу.

Увольнение главы Минобороны, по мнению Железняка, было несправедливым. При этом он уверен, что администрация Зеленского умеет «растоптать и облить грязью» любого, кто не нравится.

«Украинская правда» со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытой встрече с президентом Украины, пишет, что Федорова отстранили от дел из-за конфликта с Сырским. У них были разные подходы к ведению боевых действий. Федоров ставил приоритетом цифровизацию оборонной системы, в то время как Сырский обращал внимание на финансировании конкретных потребностей армии, пояснили в издании.

Как стало известно журналу The Economist, министр обороны Украины Федоров пытался добиться отставки главкома ВСУ Сырского, но его попытки не увенчались успехом за неимением поддержки со стороны Зеленского.

Теперь уже бывший министр обороны в своем последнем слове указал, что не завершил трансформацию ведомства в соответствии со здравым смыслом. Федоров уверен, что надо было «решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», чтобы прийти наконец к стандартам НАТО. Тем не менее он подтвердил, что «построить культуру ответственности за принятые решения» не смог.

Кто займет пост главы Минобороны Украины?

По словам депутата Ярослава Железняка, снятие Федорова с должности министра обороны и назначение на этот пост главы МВД Игоря Клименко президент Украины объяснил тем, что только он сможет реформировать ТЦК. В то же время в Верховной Раде прогнозируют, какой пост займет экс-глава Минобороны.

Уверен в назначении Клименко и член Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности). Парламентарий добавил, что пост главы МВД займет нынешний глава Национальной полиции Иван Выговский. Министерство экономики и экологии должен возглавить член совета директоров Киевской школы экономики Александр Кравченко. Министерство инфраструктуры возглавит председатель Киевской областной администрации Николай Калашник.

Тем не менее пока это только предположения парламентария. Telegram-канал Insider UA сообщает, что в Раде на данный момент нет голосов за назначение Клименко министром обороны. Все это, как добавил корреспондент Евгений Плинский, не связано с тем, что к Клименко есть какие-то разные претензии. По его данным, члены Верховной Рады сейчас «не готовы игнорировать общественную поддержку Федорова».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Зеленскому предсказали потерю поддержки на Украине

Увольнение Федорова может привести к потере значительной части общественной поддержки Зеленского, которая накапливалась благодаря реформам министра. «Украинская правда» сообщила, что в целом разрыв Зеленского с Федоровым обернется для президента периодом неопределенности.

При этом увольнение, как уточняется, воспримется как наказание за эффективность в угоду взяточникам и казнокрадам.

Авторы указывают, что Федоров в последнее время значительно укрепил позиции Зеленского благодаря своим динамичным нововведениям в оборонном ведомстве.