Высокопоставленный офицер ВСУ подал в отставку после одного решения Зеленского

Замкомандующего ВС ВСУ Елизаров подал в отставку из-за увольнения главы МО Федорова

Заместитель командующего Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения главы Министерства обороны (МО) Михаила Федорова. Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Михаила Федорова — это большое зло для обороноспособности страны», — написал высокопоставленный украинский офицер.

Ранее Елизаров предлагал лишать права голоса украинцев, которые отказываются служить в армии. По его мнению, уклонистам неинтересна их страна, за что следует запретить им голосовать сроком на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами из своей партии «Слуга народа» обвинил Федорова в провале реформы территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Сам же экс-министр, комментируя отставку, заявил, что не смог завершить трансформацию Минобороны в соответствии со здравым смыслом.