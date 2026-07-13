На Украине предсказали потерю поддержки Зеленским

«Украинская правда»: Увольнение главы Минобороны обернется для Зеленского потерей доверия

Увольнение министра обороны Михаила Федорова может привести к потере значительной части общественной поддержки президента Украины Владимира Зеленского, которая накапливалась благодаря реформам министра. Об этом пишет «Украинская правда» (УП).

По данным издания, ситуация может дойти до разрыва между Зеленским и Федоровым. Для главы государства это обернется периодом неопределенности, а в случае отставки министра его увольнение будет восприниматься как наказание за эффективность в угоду коррупционерам.

Авторы публикации отмечают, что у президента, очевидно, есть другой кандидат, способный завоевать доверие, раз главу Минобороны хотят уволить. Однако СМИ подчеркивают, что Федоров в последнее время существенно укрепил позиции Зеленского благодаря своим динамичным нововведениям в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что министра обороны Украины Михаила Федорова хотят уволить за борьбу с «люксовой коррупцией».

«[Его] уволить хотят за то, что он, сев в коррупционный поезд, вместо того чтобы заказать эспрессо и спокойно ехать со всеми, решил дернуть за "стоп-кран". Пассажирам из вагонов люксовой коррупции это не понравилось», — пишут журналисты УП.