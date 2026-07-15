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21:02, 15 июля 2026Бывший СССР

Раскрыт новый министр обороны Украины

Гончаренко: Новым министром обороны Украины станет глава МВД Клименко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Enero201 / Wikimedia

Новым министром обороны Украины станет глава МВД страны Игорь Клименко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в своем Telegram-канале.

«Клименко будет новым министром обороны», — говорится в сообщении.

Парламентарий добавил, что пост главы МВД займет нынешний руководитель Национальной полиции Иван Выговский. Министерство экономики и экологии должен возглавить член совета директоров Киевской школы экономики Александр Кравченко.

Кроме того, по его словам, пост главы Минцифры займет Оксана Ферчук, занимавшая пост заместителя обороны по цифровой трансформации, а Министерство инфраструктуры возглавит председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с нынешним главой Минобороны Федоровым. Отмечалось, что по итогам встречи он должен был определить будущий состав кабинета министров.

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