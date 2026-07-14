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14:19, 14 июля 2026Россия

В России раскрыли шансы Зеленского дожить до конца СВО

Депутат Колесник заявил, что Зеленский может не дожить до конца СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: John Moore / Getty Images

Владимир Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит NEWS.ru.

Он напомнил, что украинский президент хамит европейским лидерам и диктует свои условия, а в Киеве происходят коррупционные скандалы. Депутат также отметил, что на место Зеленского готовят бывшего главкома ВСУ и посла страны в Великобритании Валерия Залужного.

«Действующий президент слишком много знает, поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО. А если и доживет, если будет суд, то сдаст всех ради своей шкуры, еще и добавит что-то от себя. Ему бы лучше спрятаться и оставить Украину в покое. Хотя уверен, что его найдут в любой точке Земли его же бывшие союзники», — считает парламентарий.

Ранее Залужный заявил Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики. Уточняется, что разговор произошел несколько дней назад перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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