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11:34, 17 июля 2026Экономика

Айтишники в России задумались о смене работы

«Марк аналитик»: Айтишники задумались о смене работы из-за отсутствия роста и выгорания
Вячеслав Агапов

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Почти три четверти айтишников в России задумались о смене работы из-за отсутствия роста и выгорания. Об этом со ссылкой на исследование агентства «Марк аналитик» для «ИКС холдинга» сообщает ТАСС.

Опрос охватил более двух тысяч айтишников в крупнейших городах России и Белоруссии. Выяснилось, что о смене работы задумались 73 процента ИТ-специалистов. Чаще всего причиной называют отсутствие или невозможность карьерного (31 процент) и профессионального (28 процентов) роста у текущего работодателя, усталость и выгорание (23 процента), а также уровень зарплаты (45 процентов). При этом опрошенные в среднем получают 181 122 рубля, а их желаемый уровень заработка — 258 520 рублей.

«Текущая рыночная ситуация корректирует завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли. К выбору новой работы соискатели в ИТ подходят уже "менее критично"», — отмечают авторы исследования.

Ранее HR-директор компании Selecty Дарья Кудрявцева заявила, что использование технологий искусственного интеллекта на длинной дистанции способствует выгоранию представителей ИТ-сферы. С одной стороны, ИИ помогает выполнять задачи быстрее, из-за чего эффективность работы растет, указала она. С другой стороны, на сотрудника ложится больше проверок, решений и ответственности.

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