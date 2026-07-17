Модель Перминова высказалась о пластике груди фразой «мне кайфово со своими маленькими»

Модель Елена Перминова заявила, что гордится своей маленькой грудью

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова высказалась о пластике груди фразой «мне кайфово со своими маленькими». Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя экс-избранница миллиардера Лебедева Перминова заявила, что гордится тем, что не воспользовалась коррекцией груди. «Иногда почитаешь комментарии и думаешь: "А может, и, правда, пора?" Пару раз я даже консультировалась с докторами», — призналась она.

Манекенщица объяснила, что научилась отличать навязанные стандарты красоты от собственных желаний. По ее словам, с маленьким размером груди она чувствует себя намного моложе. «Могу позволить себе все маечки и топики, не чувствую себя грузной или пошлой. А я жила с четвертым размером после родов и знаю, о чем говорю!» — высказалась знаменитость.

В июне Перминова рассказала о чрезмерном росте уровня тестостерона на фоне лечения.