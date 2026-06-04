Возлюбленная Ди Каприо снялась для журнала

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась для журнала Harper’s Bazaar

Возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Публикация появилась на странице продакшен-студии NILM в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя избранница 51-летнего артиста предстала на размещенных кадрах в откровенных образах. Так, ее запечатлели топлес с разведенными в стороны ногами. Манекенщица надела только трусы и массивное металлическое ожерелье.

Кроме того, Черетти позировала обнаженной, примерив красные сапоги с бахромой. Известно, что автором кадров выступил фэшн-фотограф Марк Кин.

В мае Виттория Черетти с обнаженной грудью пришла на вечеринку американского миллиардера Джеффа Безоса.