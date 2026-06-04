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22:35, 4 июня 2026Ценности

Возлюбленная Ди Каприо снялась для журнала

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась для журнала Harper’s Bazaar
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nilmproduction

Возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Публикация появилась на странице продакшен-студии NILM в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя избранница 51-летнего артиста предстала на размещенных кадрах в откровенных образах. Так, ее запечатлели топлес с разведенными в стороны ногами. Манекенщица надела только трусы и массивное металлическое ожерелье.

Кроме того, Черетти позировала обнаженной, примерив красные сапоги с бахромой. Известно, что автором кадров выступил фэшн-фотограф Марк Кин.

В мае Виттория Черетти с обнаженной грудью пришла на вечеринку американского миллиардера Джеффа Безоса.

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