Возлюбленная Ди Каприо снялась для журнала

Возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Публикация появилась на странице продакшен-студии NILM в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
27-летняя избранница 51-летнего артиста предстала на размещенных кадрах в откровенных образах. Так, ее запечатлели топлес с разведенными в стороны ногами. Манекенщица надела только трусы и массивное металлическое ожерелье.
Кроме того, Черетти позировала обнаженной, примерив красные сапоги с бахромой. Известно, что автором кадров выступил фэшн-фотограф Марк Кин.
В мае Виттория Черетти с обнаженной грудью пришла на вечеринку американского миллиардера Джеффа Безоса.