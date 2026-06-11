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07:01, 11 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Работодатели в России стали лояльнее относиться к отсутствию высшего образования

Доля соискателей со средним профессиональным образованием в России выросла
Вячеслав Агапов

Фото: AlyshaYogi / Shutterstock / Fotodom  

За минувшие два года доля кандидатов со средним профессиональным образованием среди «белых воротничков» выросла на 14 процентов. О том, что работодатели в России стали лояльнее относиться к отсутствию высшего образования, сообщили «Ленте.ру» аналитики hh.ru.

За последнее время доля соискателей, имеющих дипломы о среднем специальном образовании, сильнее всего выросла в строительстве (плюс 13,7 процента) и достигла 47,3 процента, а также в сфере производства (6 процентов, рост до 42,3 процента) и в медицине, фармацевтике (плюс 4,4 процента, увеличилась до 40 процентов).

Практика показывает, что и работодатели тоже смягчают требования к наличию образования на различных позициях. Так, сильнее всего выросла доля вакансий, где допускается СПО без вузовского диплома в вакансиях для директоров магазинов до 75,7 процента (плюс 62,7 процента). Такая же яркая динамика зафиксирована в вакансиях для специалистов по взысканию задолженности (плюс 28,2 процента, рост до 50,1 процента), а также в вакансиях для начальников складов (плюс 11,6 процента, увеличилась до 39 процентов).

«Структурный дефицит кадров заставляет работодателей быть прагматичнее. В условиях недостатка компетенций компании смягчают формальные требования и фокусируются на реальных навыках и особенно в производстве, строительстве, продажах.
Кандидаты со средним профессиональным образованием часто обладают отраслевой экспертизой и техническими навыками, которые востребованы сильнее академических знаний», — пояснила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Как заявил ранее глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) России Антон Котяков, инженеры и представители технических специальностей остаются одними из самых востребованных категорий работников в России. На вышеуказанных специалистов, пояснил руководитель ведомства, к настоящему времени сформировался накопленный спрос.

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