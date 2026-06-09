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10:48, 9 июня 2026Экономика

Минтруд назвал самых востребованных работников в России

Глава Минтруда Котяков заявил о высоком спросе на инженеров в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: kittirat roekburi / Shutterstock / Fotodom

Инженеры и представители технических специальностей остаются одними из самых востребованных категорий работников в России. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) России Антон Котяков, его слова приводит газета «Ведомости».

На вышеуказанных специалистов, пояснил руководитель ведомства, к настоящему времени сформировался накопленный спрос. Многие российские компании и предприятия, отметил Котяков, продолжают нуждаться в такого рода квалифицированных кадрах.

Другими востребованными специалистами на внутреннем рынке труда остаются программисты, добавил министр. При более активном внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) дополнительная потребность в кадрах в сфере IT, по оценке Котякова, составит 250 тысяч человек. «Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры», — резюмировал глава Минтруда.

О высокой потребности в опытных инженерах ранее заявлял в том числе глава Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) России Валерий Фальков. Высококвалифицированным специалистам, пояснил он, работодатели предлагают внушительные ежемесячные оклады. Проблема заключается в ограниченном числе соискателей с большим опытом.

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