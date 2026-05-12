19:53, 12 мая 2026Экономика

Россиянам назвали самых востребованных специалистов

Глава Минобрнауки Фальков назвал инженеров самыми востребованными специалистами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vital9s / Shutterstock / Fotodom  

В настоящее время инженеры являются одними из самых востребованных специалистов на российском рынке труда. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

Уровень зарплаты у высококвалифицированных инженеров сейчас один из самых высоких. Такого рода специалистам проще трудоустроиться, отметил Фальков. «Инженеры, как свидетельствует статистика, лучше всех трудоустраиваются», — резюмировал министр.

Ранее о высоком спросе на инженеров заявил генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов. На фоне сохраняющегося кадрового дефицита зарплаты такого рода специалистов в 2026 году будут расти сильнее в сравнении с динамикой окладов других работников.

Высоким спросом, поясняли аналитики сервиса SuperJob, будут пользоваться конструкторы, технологи и механики. В строительной сфере требуются электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики. Что касается промышленного сектора, то там сохранится потребность в слесарях, электриках и токарях, заключили эксперты.

