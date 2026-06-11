Врач перечислила опасные для употребления в жару продукты

Врач Косенкова: В жару нельзя употреблять жирную, жареную и копченую еду

Главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова в беседе с РИА Новости дала рекомендации по питанию в условиях сильной жары, которая держится в Москве уже несколько дней.

Специалист посоветовала исключить из рациона жирные, жареные и копченые блюда, так как тяжелая пища создает дополнительную нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки, по ее словам, только усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.

В жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, минералке или зеленому чаю, а также овощам и фруктам, богатым влагой и калием — особенно огурцам, томатам, листовому салату, шпинату и другой зелени. Полезна легкая белковая пища и кисломолочные продукты: курица, рыба, нежирный кефир или творог, добавила врач.

30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, 14 июня. Согласно прогнозам, в пятницу, 12 июня, воздух в столице может прогреться до 33 градусов тепла.