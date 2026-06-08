Раскрыта продолжительность 30-градусной жары в Москве

Синоптик Голубев: 30-градусная жара продлится в Москве до 14 июня

Тридцатиградусная жара в Москве продлится до воскресенья, 14 июня. Такой срок назвал жителям столицы начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, пишет РИА Новости.

«До воскресенья в Москве прогнозируется до плюс 31 градуса, а в пятницу, возможно, температура достигнет отметки в плюс 33 градуса. Грубо говоря, почти вся неделя будет в районе 30 градусов», — спрогнозировал синоптик.

Метеоролог напомнил, что для столицы сильной жарой считаются температуры выше плюс 30 градусов, а для области — выше плюс 35 градусов.

Ранее москвичам посоветовали пить больше жидкости и укрывать голову, чтобы защититься от жары на улице. Не следует находиться на солнце продолжительное время. Также рекомендуется аккуратно пользоваться кондиционерами, избегая резких перепадов температур, посоветовали специалисты.