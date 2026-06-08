Москвичам назвали способ защититься от жары

Москвичам посоветовали пить больше жидкости и укрывать голову во время жары

В столицу пришла жара — столбики термометров поднялись до плюс 28-29 градусов Цельсия. О том, как защититься во время жаркой погоды, жителям столицы рассказали в Telegram-канале «Город Москва».

Следует выпивать минимум 1,5-2 литра воды в день, а также есть больше овощей и фруктов, отказавшись от жирного, соленого и сладкого. Рекомендуется носить головные уборы и одежду светлых тонов. Не следует находиться на солнце продолжительное время. Также рекомендуется аккуратно пользоваться кондиционерами, избегая резких перепадов температур.

Отмечается, что летом специалисты дополнительно поливают дороги, чтобы охлаждать асфальт, а также активно ухаживают за городскими цветниками.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предсказала, что в среду, 10 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд 1988 года.