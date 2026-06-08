Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 8 июня 2026Экономика

Москвичам предсказали тепловой рекорд

Синоптик Позднякова: Температура в Москве в среду может побить рекорд 1988 года
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В среду, 10 июня, в столице может быть побит суточный рекорд температуры воздуха, который был установлен в 1998 году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, в середине рабочей недели воздух в Москве обещает прогреться до 30 градусов, а это означает, что можно ожидать повторения температурного рекорда 1998 года или установление нового. Жара спадет в столице воскресенье, 14 июня, когда температура днем понизится примерно на пять градусов Цельсия.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что со среды, 10 июня, вплоть до выходных в городе ожидаются дожди, в том числе и ливни, с грозами. Порывы ветра во время гроз будут достигать 9-14 метров в секунду,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    Военный из Армении рассказал о попадании на СВО

    Москвичам пообещали похолодание

    Пассажир с поддельным посадочным талоном пробрался в самолет и спрятался в туалете

    На Украине отреагировали на кандидатуру патриарха-переговорщика для диалога с Россией

    Водительница обвинила в смертельной аварии собаку за рулем

    В Латвии заблокировали восемь российских сайтов

    Потребление газа в России упало

    Россиянка в 18 лет заключила контракт и отправилась на СВО после разговора с бойцами

    Одной стране выделят миллиарды евро на зеленую энергетику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok