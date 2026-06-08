Москвичам предсказали тепловой рекорд

Синоптик Позднякова: Температура в Москве в среду может побить рекорд 1988 года

В среду, 10 июня, в столице может быть побит суточный рекорд температуры воздуха, который был установлен в 1998 году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, в середине рабочей недели воздух в Москве обещает прогреться до 30 градусов, а это означает, что можно ожидать повторения температурного рекорда 1998 года или установление нового. Жара спадет в столице воскресенье, 14 июня, когда температура днем понизится примерно на пять градусов Цельсия.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что со среды, 10 июня, вплоть до выходных в городе ожидаются дожди, в том числе и ливни, с грозами. Порывы ветра во время гроз будут достигать 9-14 метров в секунду,