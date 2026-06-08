Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 8 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали 32-градусную жару

Синоптик Ильин: На этой неделе температура в Москве поднимется до плюс 32
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Московском регионе уже на этой неделе температура поднимется выше 30 градусов. О погоде в столице изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам синоптика, в течение наступившей недели воздух в столичном регионе прогреется до плюс 27-32 градусов. В ночные же часы столбики термометров не опустятся ниже плюс 15-20 градусов.

Со среды, 10 июня, вплоть до выходных метеоролог ожидает дожди, в том числе и ливни, с грозами. Порывы ветра во время гроз будут достигать 9-14 метров в секунду, отметил Ильин. Атмосферное же давление будет держаться в пределах 748—750 миллиметров ртутного столба.

В понедельник Ильин осадков не ожидает. Иной прогноз дает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Рабочая неделя, по его словам, начнется с ливня с грозой. При этом в столице до 18 часов среды, 10 июня, будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал преступлением атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму. В Москве говорят о новом ударе возмездия

    Московские библиотеки открыли читальни под открытым небом

    Сына российского миллиардера отпустили

    Раскрыто число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах

    В Госдуме заявили о новой тактике ВСУ против России

    Россиянам назвали пять главных причин ускоренного старения

    Роднина оценила перспективы Валиевой в политике

    Россиянам дали совет по борьбе с «комариным апокалипсисом»

    Названы новые любимые направления для путешествий состоятельных россиян

    «Зима в Москве станет теплее на 7-10 градусов». Гендиректор фонда «Природа и люди» рассказал о влиянии человека на климат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok