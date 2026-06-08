Москвичам пообещали 32-градусную жару

Синоптик Ильин: На этой неделе температура в Москве поднимется до плюс 32

В Московском регионе уже на этой неделе температура поднимется выше 30 градусов. О погоде в столице изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам синоптика, в течение наступившей недели воздух в столичном регионе прогреется до плюс 27-32 градусов. В ночные же часы столбики термометров не опустятся ниже плюс 15-20 градусов.

Со среды, 10 июня, вплоть до выходных метеоролог ожидает дожди, в том числе и ливни, с грозами. Порывы ветра во время гроз будут достигать 9-14 метров в секунду, отметил Ильин. Атмосферное же давление будет держаться в пределах 748—750 миллиметров ртутного столба.

В понедельник Ильин осадков не ожидает. Иной прогноз дает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Рабочая неделя, по его словам, начнется с ливня с грозой. При этом в столице до 18 часов среды, 10 июня, будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.