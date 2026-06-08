Москвичам пообещали скорую грозу и сильный ветер

Синоптик Тишковец: 8 июня в Москве ожидается гроза и порывистый ветер

Рабочая неделя в Москве начнется с ненастной погоды. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во второй половине дня, по данным синоптика, небо над столицей затянет многослойными облаками, станет пасмурно. К вечеру на мегаполис обрушится ливневый дождь с грозой. Вместе с тем усилится и ветер — во время грозы его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду.

Столбики термометров в течение дня поднимутся до отметки плюс 25-28 градусов, обогнав климатическую норму, отметил Тишковец. Погода на протяжении большей части недели, по словам метеоролога, будет довольно жаркая. В ночные часы воздух будет остывать до 13-18 градусов, а днем прогреется до 25-30 градусов.

На фоне жары в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 18 часов среды, 10 июня. На Подмосковье предупреждение о высокой температуре не распространяется.

Ранее москвичам рассказали, когда начнется купальный сезон. По расчетам синоптиков, температура в столичных водоемах поднимется до безопасных для купания показателей уже на этой неделе.