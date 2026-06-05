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15:36, 5 июня 2026Экономика

Москвичам назвали срок начала купального сезона

Тишковец: Купальный сезон в Центральной России начнется в ближайшую неделю
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Купальный сезон в Центральной России стартует в ближайшую неделю. Срок его начала назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, температура воды в данный момент достигает плюс 15-18 градусов. Так, в Москве-реке у Звенигорода она составляет плюс 17 градусов, а в Оке у Каширы и в Москве-реке у Коломны — уже 18 градусов.

«В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до плюс 24-29. На каждый один градус роста среднесуточной температуры воздуха в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, ввиду ее высокой теплоемкости — она в четыре раза выше, чем у воздуха, — будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3-0,5 градуса в сутки, а в глубоком водоеме — на 0,1-0,2 градуса за 24 часа», — поделился информацией эксперт. Таким образом, уточнил он, в предстоящие выходные на некоторых водоемах Московской области температура воды будет находиться на уровне 18-19 градусов — с медицинской точки зрения это безопасные показатели для купания.

При этом повсеместно до идеальных условий для плавания вода сможет прогреться в начале следующей недели, добавил Тишковец. Синоптик также напомнил, что при первом купании в сезоне оптимально ограничиться 10-15 минутами.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что вода на российских курортах на данный момент еще холодная для массового купания.

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