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11:28, 8 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасной жаре

Гидрометцентр: В Москве ожидается до плюс 31 градуса Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве введен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары до плюс 31 градуса Цельсия, следует из данных Гидрометцентра России.

Предупреждение об очень высокой температуре воздуха действует до 18 часов среды, 10 июня. «Оранжевый» уровень опасности говорит об опасной погоде с риском стихийных бедствий и нанесения ущерба.

На Московскую область предупреждение о высокой температуре не распространяется. Однако в регионе с 9 до 18 часов 10 июня действует предупреждение о кратковременном дожде и грозе.

Ранее жителям Центральной России пообещали начало купального сезона на этой неделе. По словам синоптика Евгения Тишковца, на каждый один градус роста среднесуточной температуры воздуха в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, ввиду ее высокой теплоемкости будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3-0,5 градуса в сутки, а в глубоком водоеме — на 0,1-0,2 градуса за 24 часа.

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