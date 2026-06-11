Участие Зеленского в саммите G7 назвали пощечиной для Франции

Политик Филиппо назвал участие Зеленского в саммите G7 ударом для Франции

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявление президента страны Эммануэля Макрона, который анонсировал участие украинского лидера Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7). Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала

Филиппо назвал пощечиной для Франции участие Зеленского в саммите G7. «Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами», — отметил он.

По словам политика, рейтинги Макрона сейчас в плохом состоянии, поэтому ему следует заняться внутренними проблемами.

Ранее Макрон заявил об участии Зеленского в саммите G7. «Во вторник утром мы проведем обсуждение по Украине с… Зеленским. Это очень важно для нас, потому что необходимо вновь создать в G7 сближение по вопросу поддержки Украины», — сказал он.