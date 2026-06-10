Названы главные уловки мошенников в период сдачи ЕГЭ

IT-эксперт Щербаков: Основной схемой мошенников остается продажа ответов на ЕГЭ

На фоне сдачи ЕГЭ мошенники используют страх и неуверенность выпускников и их родителей, рассказал эксперт в области IT, технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что основной схемой остается продажа ответов на единый государственный экзамен.

«Человек переводит деньги, после чего либо получает старые или случайные задания, либо не получает ничего. Еще одна схема — фишинговые сайты под видом оплаты ответов просят авторизоваться через "Госуслуги". Введя логин, пароль и код из СМС, человек передает злоумышленникам полный доступ к своему аккаунту. Дальше мошенники могут использовать учетную запись для оформления кредитов, получения справок или других мошеннических атак», — пояснил Щербаков.

Другим методом мошенников являются звонки и сообщения от имени школы или регионального центра обработки информации. Человеку сообщают о якобы техническом сбое или необходимости подтвердить участие в экзамене, рассказал эксперт.

«Цель — вынудить назвать код из СМС или перейти по ссылке, ведущей на подделку под официальный портал. После объявления результатов звонят мошенники и предлагают за деньги исправить баллы через знакомых в комиссии. Это обман — изменить официальный результат можно только через апелляцию», — предупредил Щербаков.

По словам эксперта, встречаются также фальшивые объявления об индивидуальной подготовке от якобы известных репетиторов или членов экзаменационных комиссий. Человек вносит предоплату за курс или разбор вариантов и больше не видит продавца.

«С точки зрения информационной и кибербезопасности, все эти схемы объединяет одна цель — получить доступ к вашим данным или деньгам через манипуляцию доверием и стрессом. Никаких реальных утечек вариантов ЕГЭ до экзамена не существует. Технологически это исключено процедурой печати материалов в аудитории», — отметил Щербаков.

Эксперт напомнил, что никто не может продать реальные ответы ЕГЭ до экзамена, так как процедура хранения материалов исключает утечку. Любое предложение о покупке ответов, доступа к личным кабинетам или исправлении баллов за деньги — это мошенничество.

«Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не вводите данные "Госуслуг" на незнакомых сайтах и не сообщайте коды из СМС даже тем, кто представился сотрудником школы. Если вам звонят с такой просьбой, прекратите разговор и свяжитесь с учебным заведением по официальному номеру. Все официальные действия с результатами ЕГЭ выполняются только через портал "Госуслуги" и региональные центры обработки информации без посредников и дополнительной платы», — заявил Щербаков.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года в России на 41 процент увеличилось количество инцидентов, в которых злоумышленники действуют от лица курсов и онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В марте прирост достиг 58 процентов год к году.