05:01, 16 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Мошенники стали использовать ЕГЭ для обмана россиян

Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

В первом квартале 2026 года в России на 41 процент увеличилось количество инцидентов, в которых злоумышленники действуют от лица курсов и онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в марте прирост достиг 58 процентов год к году, выяснили эксперты компании «Информзащита». О новой мошеннической схеме они предупредили в разговоре с «Лентой.ру».

Отмечается, что речь идет не только о фишинговых сайтах с оплатой «доступа к материалам» или «ускоренной подготовке», но и о звонках, сообщениях в мессенджерах, поддельных страницах в соцсетях, а также о каналах в мессенджерах, которые имитируют реальные образовательные проекты.

Каждый год в апреле-июне фиксируется всплеск схем, связанных с обещанием доступа к якобы реальным вариантам КИМ, закрытым разборам заданий и срочным консультациям перед экзаменом, указывают эксперты.

Типовая атака в этом сегменте обычно развивается по многошаговому сценарию, сообщили кибербезопасники. Сначала злоумышленники создают точку входа: фальшивый сайт курсов, поддельный канал в мессенджере, рекламное объявление с обещанием интенсивной подготовки или сообщение от имени администратора известной онлайн-школы. После первого контакта жертву переводят в личную переписку, где используют привычную для образовательного рынка лексику: говорят о наборе в мини-группу, пробном занятии, доступе к закрытым материалам или срочной оплате для фиксации скидки. На следующем этапе пользователя направляют на фишинговую платежную форму либо убеждают сообщить код из СМС под предлогом подтверждения записи.

В части случаев схема не заканчивается хищением одного платежа: полученные данные используются для входа в мессенджеры, электронную почту или банковские приложения, а затем для повторных атак уже от имени самой жертвы, предупреждают россиян.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

До конца 2026 года тенденция, по оценке экспертов, сохранится. В пиковую фазу экзаменационной кампании число инцидентов, связанных с поддельными курсами, фальшивыми кабинетами ученика, может вырасти еще на 25-30 процентов относительно весеннего среднего уровня.

Родителям и школьникам посоветовали проверять юридическое лицо, домен сайта, историю канала, дату регистрации страницы и не переходить к оплате из переписки без подтверждения через официальный сайт, а любые предложения «слить реальные задания», «открыть доступ к ответам» или «срочно забронировать место со скидкой по ссылке» — рассматривать как признак мошенничества.

Ранее стало известно, что мошенники начали вынуждать владельцев iPhone переходить по вредоносным ссылкам, пугая потерей данных.

