09:46, 13 апреля 2026

Пользователей iPhone предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники начали пугать владельцев iPhone удалением всех личных данных
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Мошенники начали вынуждать владельцев iPhone переходить по вредоносным ссылкам, пугая потерей данных. Об этом сообщает издание The Guardian.

Новый вид мошенничества стал популярным этой весной. В его рамках пользователи смартфонов Apple получают на почту письмо с сообщением, что хранилище iCloud заполнено. Жертв запугивают, что если они не предпримут никаких действий, то их данные будут удалены. Если пользователь перейдет по ссылке в письме, то он попадет на фишинговый сайт.

Журналисты отметили, что рассылаемые злоумышленниками материалы выглядят правдоподобно и похожи на уведомления от Apple. Компания действительно может предупреждать о заполненном хранилище iCloud. Специалисты предупредили, что также мошенники могут лгать жертвам о том, что их платеж не прошел, срок действия банковской карты истек и так далее.

Авторы The Guardian перечислили признаки мошеннического сообщения: неправильный адрес электронной почты, принуждение к немедленному действию и орфографические ошибки в тексте письма. Специалисты призвали игнорировать подобные сообщения или помечать их как спам.

В начале апреля в России перестал работать способ пополнения баланса App Store через номер телефона. Позже это подтвердили в Apple.

