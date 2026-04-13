Пользователей iPhone предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники начали пугать владельцев iPhone удалением всех личных данных

Мошенники начали вынуждать владельцев iPhone переходить по вредоносным ссылкам, пугая потерей данных. Об этом сообщает издание The Guardian.

Новый вид мошенничества стал популярным этой весной. В его рамках пользователи смартфонов Apple получают на почту письмо с сообщением, что хранилище iCloud заполнено. Жертв запугивают, что если они не предпримут никаких действий, то их данные будут удалены. Если пользователь перейдет по ссылке в письме, то он попадет на фишинговый сайт.

Журналисты отметили, что рассылаемые злоумышленниками материалы выглядят правдоподобно и похожи на уведомления от Apple. Компания действительно может предупреждать о заполненном хранилище iCloud. Специалисты предупредили, что также мошенники могут лгать жертвам о том, что их платеж не прошел, срок действия банковской карты истек и так далее.

Авторы The Guardian перечислили признаки мошеннического сообщения: неправильный адрес электронной почты, принуждение к немедленному действию и орфографические ошибки в тексте письма. Специалисты призвали игнорировать подобные сообщения или помечать их как спам.

