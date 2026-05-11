02:44, 11 мая 2026Мир

Дмитриев заметил сошедшее на WSJ озарение

Евгений Силаев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на «внезапное озарение» издания Wall Street Journal, написавшего о том, что лидеры Евросоюза (ЕС) уже не могут отрицать катастрофическую ситуацию, в которой оказались. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать», — заметил Дмитриев.

В статье, на которую отреагировал глава РФПИ, говорится о том, что европейские лидеры сталкиваются с беспрецедентным уровнем непопулярности на фоне слабой экономики и негативного отношения к иммиграции.

Ранее Дмитриев прокомментировал освещение случаев коррупции на Украине западными СМИ. «Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине», — написал глава РФПИ.

