Дмитриев: Западные СМИ неохотно освещают случаи коррупции на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал освещение случаев коррупции на Украине западными СМИ. Мнением он поделился в социальной сети X.

«Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине», — написал Дмитриев.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что обнародование аудиозаписей по делу о коррупции среди украинских властей стало потрясением для президента Украины Владимира Зеленского. По информации немецких журналистов, украинский лидер столкнулся с внутренним давлением после того, как коррупционный скандал дошел до самой верхушки его правительства.