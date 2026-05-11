Мировая нефтепереработка может сократиться на 21 % к 2035 году

В связи с ужесточением экологической и налоговой политики, а также вероятного снижения спроса на нефть, озвучены неутешительные прогнозы по мировой нефтепереработке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Имплемента».

Согласно исследованию, Европа может потерять практически половину (49 процентов) нефтеперерабатывающих мощностей. В мире уже сократилось порядка 10 процентов мощностей (9 миллионов баррелей в сутки).

Кроме того, по прогнозам специалистов, до 2035 года под угрозой закрытия находится еще 21 процент нефтеперерабатывающих мощностей, что составляет 18,4 миллиона баррелей в сутки.

За прошедшие 10 лет больше всего закрытий произошло в Китае — 30 процентов, в Европе — 20 процентов и в Северной Америке, там закрылось пять процентов.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне конфликта Соединенных Штатов Америки (США) и Ирана, а также блокады Ормузского пролива.