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07:01, 11 июня 2026Ценности

Внешность пожарного взволновала россиянок в сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Блогерша Анастасия из Москвы запечатлела пожарного, внешнность которого взволновала россиянок. Публикация, набравшая более 200 тысяч просмотров, размещена в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом nastyaareshonova рассказала, что решила сводить сына на экскурсию в пожарную часть. Затем она заметила сотрудника, который привлек ее внимание, и сняла его на камеру. «В какой-то момент мероприятие стало нравиться нам обоим...», — иронично призналась Анастасия.

Фото: @nastareshonova

Пользователи сети поддержали мнение матери в комментариях под постом. «А для девочек постарше экскурсии можно организовать?», «Когда я стану старой бабкой, вместо поликлиники и скандалов с бабками я буду внуков в пожарку на экскурсию водить», «Безобразие, ни номера, ни части, ни адреса», «Внеплановая овуляция», — пошутили русскоязычные комментаторы.

В мае внешность российского учителя на последнем звонке взорвала соцсети. Мать ученицы Евгения Соболева запечатлела преподавателя на последнем звонке.

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