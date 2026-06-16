Учительница два года насиловала 14-летнего школьника

В США учительница из Южной Каролины совратила 14-летнего школьника

В американском штате Южная Каролина продолжается разбирательство в отношении учительницы, которую уличили в многолетней сексуальной связи с учеником. Об этом сообщает телеканал WHNS.

По версии следствия, 33-летняя Николь Баллью Каллахам пыталась совратить мальчика с 2021 года, когда ему было 14 лет, а она была его учительницей. Женщина насиловала школьника не менее двух лет. Как утверждается, Каллахам забирала ученика из школы, отвозила на тренировки, а также снабжала алкоголем, марихуаной и сигаретами. По данным полиции, они занимались сексом в отеле и на парковке.

Обвинения против бывшей учительницы выдвинули власти трех округов штата, так как она совершала преступления на их территории. Женщину арестовали в июле 2025 года. С тех пор Каллахам находилась под домашним арестом, однако 12 июня суд принял решение смягчить ей условия содержания. Теперь она сможет выходить из дома, но должна будет носить электронный браслет.

Всего Каллахам обвинили в 11 эпизодах сексуального насилия над малолетним. По каждому из них она может получить 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над бывшей учительницей христианской школы из штата Джорджия, которая вместе с коллегой совратила ученика. Пострадавшему на момент преступления было 15 лет.