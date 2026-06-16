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Из жизни
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02:01, 16 июня 2026Из жизни

Учительница два года насиловала 14-летнего школьника

В США учительница из Южной Каролины совратила 14-летнего школьника
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Anderson Co. Sheriff's Office

В американском штате Южная Каролина продолжается разбирательство в отношении учительницы, которую уличили в многолетней сексуальной связи с учеником. Об этом сообщает телеканал WHNS.

По версии следствия, 33-летняя Николь Баллью Каллахам пыталась совратить мальчика с 2021 года, когда ему было 14 лет, а она была его учительницей. Женщина насиловала школьника не менее двух лет. Как утверждается, Каллахам забирала ученика из школы, отвозила на тренировки, а также снабжала алкоголем, марихуаной и сигаретами. По данным полиции, они занимались сексом в отеле и на парковке.

Обвинения против бывшей учительницы выдвинули власти трех округов штата, так как она совершала преступления на их территории. Женщину арестовали в июле 2025 года. С тех пор Каллахам находилась под домашним арестом, однако 12 июня суд принял решение смягчить ей условия содержания. Теперь она сможет выходить из дома, но должна будет носить электронный браслет.

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Всего Каллахам обвинили в 11 эпизодах сексуального насилия над малолетним. По каждому из них она может получить 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над бывшей учительницей христианской школы из штата Джорджия, которая вместе с коллегой совратила ученика. Пострадавшему на момент преступления было 15 лет.

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