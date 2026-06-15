Учительница христианской школы изнасиловала 15-летнего ученика в доме его тети

В США учительница христианской школы совратила 15-летнего ученика в доме его тети

В США идет суд над бывшей учительницей христианской школы из штата Джорджия, которая вместе с коллегой совратила ученика. Об этом пишет New York Post.

26-летнюю Бонни Элизабет Браун и 61-летнюю Шерри Делле Молдин, работавших в частной христианской школе Nathanael Greene Academy в городе Силоам, арестовали в 2025 году. Обеих обвинили в том, что они занимались сексом с одним и тем же 15-летним учеником.

Пострадавший, которому сейчас 19 лет, выступил в суде по делу Браун. Он заявил, что учительница дважды изнасиловала его в 2023-м. Первый эпизод произошел в доме, где живет его тетя. Во второй раз женщина занялась сексом со школьником у себя дома во время каникул. В доказательство своих слов пострадавший зарисовал по памяти обстановку спальни Браун.

Следователь отметил, что учительница вела себя странно во время допросов о предполагаемом сексуальном насилии над школьником. Когда речь заходила об описанных эпизодах, она либо сразу же замолкала, либо делала вид, что ее тошнит.

Всего Браун предъявили восемь обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетним. По каждому из них она может получить до 20 лет тюрьмы.

В мае подельницу Браун, 61-летнюю Молдин, приговорили к 12 годам тюрьмы. Пострадавший заявил, что женщина насиловала его в школе и за ее пределами.

