Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 15 июня 2026Из жизни

Учительница христианской школы изнасиловала 15-летнего ученика в доме его тети

В США учительница христианской школы совратила 15-летнего ученика в доме его тети
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: 11Alive

В США идет суд над бывшей учительницей христианской школы из штата Джорджия, которая вместе с коллегой совратила ученика. Об этом пишет New York Post.

26-летнюю Бонни Элизабет Браун и 61-летнюю Шерри Делле Молдин, работавших в частной христианской школе Nathanael Greene Academy в городе Силоам, арестовали в 2025 году. Обеих обвинили в том, что они занимались сексом с одним и тем же 15-летним учеником.

Пострадавший, которому сейчас 19 лет, выступил в суде по делу Браун. Он заявил, что учительница дважды изнасиловала его в 2023-м. Первый эпизод произошел в доме, где живет его тетя. Во второй раз женщина занялась сексом со школьником у себя дома во время каникул. В доказательство своих слов пострадавший зарисовал по памяти обстановку спальни Браун.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Следователь отметил, что учительница вела себя странно во время допросов о предполагаемом сексуальном насилии над школьником. Когда речь заходила об описанных эпизодах, она либо сразу же замолкала, либо делала вид, что ее тошнит.

Всего Браун предъявили восемь обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетним. По каждому из них она может получить до 20 лет тюрьмы.

В мае подельницу Браун, 61-летнюю Молдин, приговорили к 12 годам тюрьмы. Пострадавший заявил, что женщина насиловала его в школе и за ее пределами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Толпа киевлян вышла против ТЦК из-за насильственной мобилизации. Прохожие заступились за парня и устроили потасовку с военкомами

    Иран подтвердил завершение работы над меморандумом с США

    Раскрыто неожиданное сексуальное предпочтение зумеров

    54-летняя Кармен Электра порадовала фанатов снимками без штанов

    На Украине назвали потенциальные цели ближайших российских ударов

    Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией на старте чемпионата мира

    Трамп распорядился снять блокаду Ирана

    Трамп объявил о мире с Ираном

    Раскрыты подробности бунта киевлян против ТЦК

    В Европе словом «безумие» ответили на предложение Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok