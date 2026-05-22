Пожилую сотрудницу христианской школы отправили в тюрьму за секс с учеником

В штате Джорджия, США, 61-летнюю Шерри Модлин отправили в тюрьму на 12 лет за сексуальную связь с подростком. Об этом сообщает WXIA.

Модлин была сотрудницей частной христианской школы Nathanael Greene Academy в городе Силоам. В начале января 2022 года она совратила 15-летнего ученика и регулярно занималась с ним сексом до 23 декабря. Пострадавший заявил, что это происходило как в школе, так и за ее пределами.

Расследование в отношении пожилой учительницы началось в июне 2024 года. Оно привело к аресту еще одной преподавательницы — Бонни Браун. Она, по данным следствия, насиловала того же школьника. Дело Браун все еще находится в суде.

