25-летняя учительница биологии изнасиловала ученика в классной кладовке

В США 25-летняя учительница совратила ученика в школьной кладовке

В США арестовали учительницу из штата Джорджия, которая совратила ученика и изнасиловала его в классной кладовке, а потом в своем автомобиле. Об этом сообщает Daily Star.

25-летнюю Марис Николс из города Дугласвилл арестовали в пятницу, 8 мая. Ей предъявлены два обвинения в изнасиловании опекаемого лица. По версии следствия, 23 апреля женщина занялась сексом с подростком в кладовке в классе, а 2 мая — в автомобиле около дома. Кому принадлежала машина и у чьего дома она стояла, не уточняется.

Профиль Николс сразу же удалили с сайта школы. Известно, что женщина устроилась в учебное заведение в 2023 году и занималась обеспечением выполнения спортивных программ. Через восемь месяцев ее назначили учителем биологии. Сейчас Николс находится в тюрьме. Ей назначен залог в 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США учительница совратила 15-летнего подростка и получила два года тюрьмы. Изначально женщине грозило до 30 лет тюрьмы, однако она пошла на сделку со следствием.