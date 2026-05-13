25-летняя учительница биологии изнасиловала ученика в классной кладовке

Алиса Дмитриева

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали учительницу из штата Джорджия, которая совратила ученика и изнасиловала его в классной кладовке, а потом в своем автомобиле. Об этом сообщает Daily Star.

25-летнюю Марис Николс из города Дугласвилл арестовали в пятницу, 8 мая. Ей предъявлены два обвинения в изнасиловании опекаемого лица. По версии следствия, 23 апреля женщина занялась сексом с подростком в кладовке в классе, а 2 мая — в автомобиле около дома. Кому принадлежала машина и у чьего дома она стояла, не уточняется.

Профиль Николс сразу же удалили с сайта школы. Известно, что женщина устроилась в учебное заведение в 2023 году и занималась обеспечением выполнения спортивных программ. Через восемь месяцев ее назначили учителем биологии. Сейчас Николс находится в тюрьме. Ей назначен залог в 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
Ранее сообщалось, что в США учительница совратила 15-летнего подростка и получила два года тюрьмы. Изначально женщине грозило до 30 лет тюрьмы, однако она пошла на сделку со следствием.

