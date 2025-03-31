Двух учительниц христианской школы арестовали за секс с одним учеником

New York Post: В США двух учительниц арестовали за совращение одного ученика

В США двух учительниц из штата Джорджия арестовали за совращение одного ученика. Об этом пишет New York Post.

За решеткой оказались 25-летняя Бонни Элизабет Браун и 60-летняя Шерри Делле Молдин, которые работали в частной христианской школе Nathanael Greene Academy в городе Силоам. Браун арестовали в пятницу, 21 марта, а Молдин два дня спустя. Обеих обвинили в том, что они занимались сексом с одним и тем же учеником. Пострадавший заявил, что это происходило «как в школе, так и за ее пределами».

Расследование против учительниц началось еще летом. При этом дирекция школы заявила, что Браун и Молдин уже год не работали там. Обе женщины обвиняются в растлении малолетнего при отягчающих обстоятельствах.

Помимо прочего, сообщается, что Браун сама окончила Nathanael Greene Academy в 2016 году и была признана королевой выпускного вечера. Более того, одну из арестованных ранее вызывали на разговор с дирекцией школы из-за неких неподобающих отношений с учеником. Расследование продолжается. В Бюро расследований Джорджии уверены, что у Браун и Молдин могли быть и другие жертвы.

Ранее в США начался суд над учительницей физкультуры из штата Пенсильвания, которая совратила ученика и два года насиловала его. Женщине предъявлено 34 обвинения.