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02:14, 28 марта 2025Из жизни

Учительница физкультуры 34 раза занималась сексом с учеником в бассейне школы

CBS News: В США тренер по плаванию совратила ученика средней школы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США начался суд над учительницей физкультуры из штата Пенсильвания, которая совратила ученика и два года насиловала его. Об этом сообщает CBS News.

На скамье подсудимых оказалась 30-летняя Алейна Маршал, которая работала тренером по плаванию в средней школе населенного пункта Норт-Сеуикли, округ Бивер. В общей сложности женщине предъявлено 34 обвинения в насилии над подростком.

Как установило следствие, Маршал занималась сексом с учеником с января 2023 года. Все инциденты происходили в бассейне школы, сообщили в суде. При этом адвокат женщины заявила, что «эта история скрывает гораздо больше, чем кажется». По ее словам, Маршал не представляет никакой угрозы для детей и общества. Бывшая учительница внесла за себя залог и находится на свободе.

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Ранее сообщалось, что в Италии учительницу обвинили в совращении школьников. Женщина, в частности, демонстрировала детям порнографические ролики со своим участием.

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